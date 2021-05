Savona, mondo del nuoto in lutto: è morto il fondatore dell'Amatori savonese, Tullio Soncini

Mondo dello sport savonese in lutto per la perdita di uno dei personaggi più conosciuti nel nuoto. All'età di 86 anni è infatti venuto a mancare improvvisamente Tullio Soncini, fondatore dell'Amatori Nuoto Savona ed ex giudice arbitro della Federazione Italiana Nuoto.

Il suo amore per questo sport lo aveva portato a farsi promotore, insieme ad altri, della costruzione della piscina di Legino, sede della società natatoria amatoriale.

Ex dipendente presso il deposito savonese delle Ferrovie dello Stato, lascia la figlia Cristina e un nipote.

Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 17 maggio, alle ore 15 presso la chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech