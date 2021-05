Vela. Rinaldo Agostini racconta il primo incontro con Pietro Sibello: "Arrivò insieme a suo fratello Gianfranco, capii subito che avrebbero fatto grandi cose" (VIDEO)

Rinaldo Agostini è un autentico punto di riferimento del movimento velistico ponentino. Per competenze e carisma, il presidente della Marina di Alassio, ha sempre rappresentato una vera e propria guida per tanti velisti, anche per Pietro e Gianfranco Sibello.

Dalla prima lezione, incentivata dal padre Francesco, lo stesso Rinaldo ha da subito percepito l'enorme potenziale di entrambi i fratelli, arrivati sul palco olimpico e, con Pietro, a un ruolo da vero protagonista in America's Cup sotto le insegne di Luna Rossa.