Il T.C. Finale cerca l'impresa, oggi l'esordio in B1 contro il C.T. Scaligero

Biagio Gramaticopolo, Giuseppe La Vela, Matteo Civarolo, Alessandro Critelli e Giorgio Ghigliazza, sfideranno un team rivale ricco di talento come quello veneto, favorito per il successo all'interno del raggruppamento. Punta di diamante è l'austriaco Jurii Rodionov, numero 141 del circuito Atp, senza dimenticare i connazionali Alexander Elere e Thomas Stratzemberger, uniti a Riccardo Belotti, Nicolò Pozzani e l'under 16 Samuele Seghetti.

All'esterno delle competizioni, Daniela e Victoria Gramaticopolo, Carola Pessina, Federico Pugliese, Filippo Gaudenzi e Lorenzo Elia saranno a Genova per la giornata di formazione al centro Fit Periferico di Genova, in compagnia della Lubrano Academy e dello staff federale.

Ieri, infine, è arrivata la vittoria per 2-1 nella finale di andata del campionato regionale under 12 maschile, ottenuta a Bordighera. Sabato prossimo la gara di ritorno per Pietro Gaudenzi, Pietro Gandolfo, Giacomo Paone e Francesco Cacciari. Il titolo permetterà di staccare il pass per la fase di macro area.