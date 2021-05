Tennis, B1 maschile. Il T.C. Finale parte al meglio e impone il 3-3 al C.T. Scaligero

Soddisfatto ovviamente il maestro Poggi: “Affrontavamo una squadra molto attrezzata; Il girone è molto complicato ed il punto conquistato oggi potrebbe rivelarsi alla fine davvero preziosissimo. È fondamentale recuperare al meglio Biagio Gramaticopolo ancora in ritardo di condizione in singolare, ma Giuseppe La Vela si è rivelato da subito un rinforzo preziosissimo. Sono molto contento poi per Alessandro Critelli, ennesimo vivaio cresciuto sui nostri campi, che oggi con la sua vittoria è stato determinante per il risultato finale”.