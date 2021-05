Calcio, Under 16: le convocazioni della coppia Rossi - Ornamento, riflettori sul genovesato

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 16” del Comitato Regionale che prenderà parte al “3° Torneo EUSALP” previsto dal 16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alto Adige, sono convocati presso il campo sportivo “Piccardo” di Genova (Borzoli) il giorno martedì 25 maggio 2021 alle ore 15.15, per svolgere una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:

Angelo Baiardo

Gjordumi Enis – Navanzino Lorenzo – Cremonesi Gianluca

Arenzano Football Club

Pellicciari Mattia – Rivanera Francesco – Thellung De Courte Andrea – Vallarino Cristian

Athletic Club Albaro

Galatolo Pietro – Carozza Nicolò – Rossi Alessandro

Campomorone Sant’Olcese

D’ascoli Francesco

F.S. Sestrese Calcio 1919

Pedrotta Ivan – Ciullini Leonardo – Castelli Alessandro – Iannicella Mattia

Football Club Bogliasco

Baudi Achille Diego – Pisotti Giacomo Football

Genova Calcio

Pische Mattia – Sorrentino Giovanni – Di Francisca Matteo Salvatore – Urso Davide – Piccardo Mirko – Turone Francesco

Lavangese 1919

Casoni Pietro

Molassana Boero A.S.D.

Bruni Luca

Praese 1945

Calcagno Federico – Cacciani Samuele – Lerici Simone

Serra Riccò 1971

Campaner Federico

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Dirigente Responsabile Rappresentative: Orcino Corrado

Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola – Ornamento Paolo

Preparatore Atletico Ordine Dario

Fisioterapista: Bartolini Angiolo – Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Giuliano