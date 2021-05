La Polisportiva Quiliano ringrazia il settore calcio: "Il presidente Landucci e l'intero Quiliano&Valleggia hanno dimostrato grande sensibilità nell'accogliere la Pro Savona"

Non è stata un'operazione così banale riuscire a trovare gli spazi nell'affollato calendario dello stadio "Picasso" per il settore giovanile della Pro Savona, ma la volontà comune di tutte le parti in causa, come conferma il presidente della Polisportiva Quiliano, Aureliano Pastorelli, è stato determinante per l'esito felice dell'operazione:

"Il settore calcio ha compiuto un sacrificio enorme comprimendo anche la propria attività, pur di trovare uno spazio da poter dedicare alla Pro Savona e ai suoi ragazzi.

Il presidente Landucci e l'intera dirigenza hanno palesato quelli che sono i valori autentici della nostra Polisportiva, in particolar modo nell'attenzione verso i ragazzi e le ragazze più giovani.

Con questo spirito e con questa unione è stata raggiunto un punto di equilibrio tra ogni componente chiamata in causa".