Calcio, Serie D: il Gozzano espugna Tortona e ritrova il primato, basta il rigore di Ravasi al Chieri per battere il Saluzzo (LA NUOVA CLASSIFICA)

Due colpi esterni nei recuperi di oggi pomeriggio.

La notizia più importante arriva dal "Coppi" di Tortona, con il Gozzano che passa in casa dei bianconeri di Zichella per 2-0 (Sylla al 75' e Kayode al 94') ritrovando al contempo il primato solitario in classifica.

Basta l'1-0 invece al Chieri per avere la meglio sul Saluzzo. La rete è arrivata con Ravasi al 69' su calcio di rigore. I granata di Boschetto restano comunque a tiro del Vado, con 7 punti di distacco, ma con una partita in più rispetto ai rossoblu.