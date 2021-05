Calcio. Stangata sulla Cairese: squalificato Giribone fino a fine giugno. Due turni a Facello e Benzi, uno a Piana

Le sanzioni personali per i tesserati della Cairese erano attese, ma la portata temporale di esse è stata anche più pesante del previsto.

Il ds Matteo Giribone è stato squalificato fino al termine della stagione, mentre il centrocampista Lorenzo Facello e mister Mario Benzi salteranno il doppio incontro con il Rivasamba nei quarti di finale.

Un turno anche per Matteo Piana.

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 175,00

CAIRESE

A titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito l'ingresso nell'area riservata ad un proprio tesserato, non presente in distinta, il quale, al termine della partita, veniva faccia a faccia con il ddg, in modo minaccioso e aggressivo, impedendogli di fare rientro negli spogliatoi con il proprio corpo ed alcune spinte di lieve intensità e rivolgendogli espressioni irriguardose e minacciose; allorquando il ddg gli faceva presente che, non essendo presente in distinta, non era autorizzato a trovarsi lì, gli rispondeva che era il direttore sportivo e che poteva fare quello che voleva, esprimendo ulteriore dissenso per la direzione di gara; inoltre, per il comportamento tenuto da parte di alcune persone presenti in tribuna e riconducibili alla società, le quali, dal minuto 27 del secondo tempo e fino al rientro negli spogliatoi al termine della partita, rivolgevano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2021

GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)

Al termine della partita, pur non presente in distinta, veniva faccia a faccia con il ddg, in modo minaccioso e aggressivo, impedendogli di fare rientro negli spogliatoi con il proprio corpo ed alcune spinte di lieve intensità e rivolgendogli espressioni irriguardose e minacciose; allorquando il ddg gli faceva presente che, non essendo presente in distinta, non era autorizzato a trovarsi lì, gli rispondeva che era il direttore sportivo e che poteva fare quello che voleva, esprimendo ulteriore dissenso per la direzione di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENZI MARIO (CAIRESE)

Al termine della gara, si avvicinava al ddg con fare provocatorio ed aggressivo, bloccandolo ancora sul tdg e rivolgendogli frasi fortemente irriguardose

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 6/2021

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

Al termine della gara, si avventava in campo con toni e modi minacciosi contro un calciatore avversario, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose ed ingiuriose e rendendo necessario l'intervento di diverse persone per evitare lo scontro fisico.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRIGNONE FRANCESCO (ALBENGA 1928)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

INSOLITO GIANMARCO (ALBENGA 1928)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

NELLI ENRICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MOLINA BORJA EDWARD A. (PIETRA LIGURE 1956)

AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MENINI MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIGGI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PRATO FABIO (CAIRESE)

GARIBALDI DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SHANI ARMANDO (PIETRA LIGURE 1956)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)