Celle, il campo della Ravezza potrebbe diventare un parcheggio fisso. Il Vicesindaco Siri: "Sarà gratuito, un servizio in più per i turisti"

Un parcheggio dodici mesi l'anno e non solo per i mesi estivi.

Il campo della Ravezza in via Lavadore potrebbe essere pronto a cambiare definitivamente look dopo che l'inaugurazione nel marzo del 2017 del nuovo impianto sportivo Olmo-Ferro e la fusione tra il Riviera del Beigua e il Celle Calcio con i conseguenti allenamenti di tutte le leve del settore giovanile in località Natta, aveva fatto cadere nel dimenticatoio e nel conseguente degrado la storica "pietraia" calcata da generazioni di calciatori cellesi.

Negli ultimi giorni gli operai del comune hanno rimosso le panchine e la recinzione lato spogliatoi per poter cosi avere nuovi posteggi utili per l'estate. Appena verrà tagliata l'erba cresciuta a dismisura negli ultimi anni, verranno tracciate le linee e il parcheggio riaprirà i battenti per l'estate ma non solo.

"L'idea è di farlo diventare un parcheggio definitivo - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giovanni Siri - rimoduleremo le strutture esistenti e oltre a posizionare le luci, verranno piantati degli alberi e sistemate delle panchine".

L'amministrazione aveva anche pensato alla realizzazione di uno skate park ma a causa della presenza dei piloni dell'autostrada e del passaggio sottostante del rio Lavadore per motivi di sicurezza non sarebbe possibile.

"Sarà gratuito, un servizio in più, un'agevolazione per i turisti" ha continuato Siri.