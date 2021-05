Tempo di meeting per il canottaggio ligure: a Piediluco buoni riscontri per Murcarolo, Sampierdarenesi e Rowing

Prosegue l’avvicinamento ai Tricolori e alle sfide più importanti della stagione 2021 della Federazione Italiana Canottaggio. Il secondo Meeting Nazionale di Piediluco è caratterizzato ancora da interessanti esperimenti e, nel complesso, da risultati soddisfacenti per il movimento ligure.

Guglielmo Melegari e Samuel Cantilonne sono secondi nell’otto Junior misto Murcarolo-Firenze-CUS Bari, nella stessa specialità analogo risultato lo ottengono le compagne Ilaria Cespi e Alice Mancuso. Melegari e Cantilonne tengono alti i colori della Sportiva Murcarolo anche nel doppio Ragazzi con un bel secondo posto. Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/Murcarolo) raggiunge il successo nel 4 senza Senior

La Canottieri Sampierdarenesi festeggia il secondo posto di Martino Cappagli nel 2 senza Junior (misto Canottieri Napoli) e nel 4 senza Junior (misto Napoli-Ravenna-Ferrara), il bronzo dell’otto Ragazzi (misto Flora) con Matteo Crivello, Federico Gilioli, Lorenzo Serafino, Lorenzo Reasso, Mattia Martucci, Morgan Guidi-colombi e il timoniere Jacopo Cappagli. Quarto Luca Carrozzino nel doppio Junior misto Varese.

Giacomo Costa (Rowing Club Genovese) è terzo nel 2 senza Pesi Leggeri e quarto nel doppio con Tommaso Rossi. Sul podio, per il Rowing, salgono Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa, terze nel 2 senza Pesi Leggeri Under 23. Quarta Annalisa Cozzarini nel doppio Senior misto Trieste.

Anche Martina Fanfani (Club Sportivo Urania) merita una menzione per il quarto posto nel singolo Ragazze.

Nel doppio Senior secondo posto (primo Under 23) per il genovese Lorenzo Gaione in forza al CUS Torino.