Loano, dal comune 10 mila euro alle società sportive per la sanificazione degli impianti

Ammontano a diecimila euro i contributi stanziati dall'amministrazione comunale di Loano per aiutare le Asd e le società sportive con le attività di sanificazione obbligatorie delle strutture sportive della città.

I protocolli anti-Covid delle diverse federazioni prevendono che gli impianti utilizzati per la pratica sportiva siano sanificati in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni e competizioni. In caso di eventi di rilevanza nazionale, è prevista una “sanificazione straordinaria” ad opera di imprese specializzate, tenute a rilasciare una certificazione al termine dell'intervento.

“Purtroppo – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – l'interruzione dell'attività avvenuta lo scorso anno ha causato un danno economico non indifferente alle società ed associazioni sportive, con il risultato che oggi molte di loro non sono più in grado di sostenere parte dei costi di gestione. La sanificazione degli impianti è una prescrizione ineludibile, perciò anche per agevolare e facilitare al massimo questa operazione abbiamo ritenuto di elargire un contributo a tutte quelle realtà cittadine che, per motivi diversi, non siano in grado di sostenere in proprio questi costi”.

“Con la manifestazione di interesse pubblicata in questi giorni – aggiunge il vice sindaco ed assessore allo sport Remo Zaccaria – siamo certi di fornire un aiuto concreto alle società sportive della nostra città, già messe a dura prova dalle molte settimane di interruzione dell'attività e dalle tante altre difficoltà connesse all'emergenza sanitaria. Non si tratta soltanto di rispettare i protocolli Covid, ma anche della primaria necessità di garantire la sicurezza di tutte le persone che frequentano i nostri impianti sportivi”.

Le società sportive interessate a beneficiare dei fondi dovranno inviare la propria proposta agli uffici del comune di Loano a mezzo Pec entro le 13 del 5 luglio. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del comune di Loano.