Trading criptovalute: come imparare a muovere i primi passi

Parlare di trading online vuol dire parlare di un vero e proprio mestiere (e non un giorno) che al giorno d’oggi sta raccogliendo l’interesse sempre più generalizzato della popolazione mondiale.

D’altra parte, non esiste un libretto delle istruzioni per insegnare ai neofiti a operare nel campo del trading senza rischi. Chi intraprende questa strada, quindi, deve farlo con spirito di avventura, disposto a mettersi in gioco con coraggio.

Gli investimenti sono sempre e comunque un rischio per le nostre tasche, soprattutto se vengono fatti senza cognizione di causa e senza un minimo di informazioni. Infatti, prima di scegliere su cosa puntare e quindi cosa acquistare, il trader (professionista e amatoriale) deve fare numerose ricerche approfondite.

Dietro a ogni titolo (o a ogni moneta digitale, se stai facendo trading di criptovalute) c’è un progetto serio. Si compra il progetto, l’idea, l’obiettivo ultimo che fa da sfondo all’azione in vendita.

Oltre a questo, possiamo fornirti alcuni indirizzi utili per comprendere come muovere i primi passi in questo mondo e, forse, riuscire anche a diventare un autentico professionista.

I 2 migliori consigli che possiamo darti riguardo al trading online

Tra il trading tradizionale e il trading online esistono alcune sostanziali differenze. Anche il gioco in Borsa è parecchio diverso dal tipo di operazioni che possiamo fare noi, seduti alla scrivania, di fronte al monitor del nostro computer.

Il trading di criptovalute, poi, non è affatto un investimento classico, ma piuttosto uno scambio di monete che, a seconda della giornata, possono valere più o meno rispetto ad altre.

L’exchange di criptovalute è un tipo di investimento: si acquista un certo numero di monete con l’intenzione di venderlo non appena il loro valore comincia a salire, o non appena si suppone siano arrivate al culmine del loro valore.

Se, ad esempio, hai intenzione di fare un’operazione come comprare dogecoin , starai incollato al tuo computer, nella piattaforma che ti ospita, fino a quando non le vedrai “salire”; e allora le venderai, prima che “scendano” in picchiata.

Dando per scontato che tu abbia già un account in un sito web dedicato al mercato dell’exchange, ecco quali sono i due migliori suggerimenti che possiamo offrirti.

Non buttare tutti i tuoi soldi

Non si punta mai su una sola criptovaluta; e soprattutto ti sconsigliamo di investire tutti quanti i tuoi risparmi. Pensa sempre: quanti soldi saresti disposto a perdere?

Il mercato è particolarmente volatile, e quindi rischioso. Nessun professionista o software esistente ti può garantire un investimento certo. Questo significa che, se spendi tutto il denaro che hai per acquistare una criptovaluta e poi questa non soltanto non frutta niente, ma perde valore, tu avrai perso definitivamente i tuoi risparmi.

Non fare mai overtrading

Un errore che fanno spesso i trader, e che tu non devi fare, è fare overtrading:quindi nel momento in cui guadagni una cifra significativa non reinvestirla per forza per intero sperando di fare altri profitti. Altrimenti ti potresti ritrovare nella situazione di perdere altri soldi:la parola chiave è sempre equilibrio.