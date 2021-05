Calcio, Cairese. Buona la prima per il portiere Gabriele Galese: "Per un portiere giovane non è da poco poter esordire in Eccellenza"

Tra le note liete di una domenica non certo da incorniciare per la Cairese, l’esordio dal primo minuto tra i pali del giovane classe 2002 Gabriele Galese, ennesimo prodotto del settore giovanile gialloblù.

Galese ha iniziato a giocare all’età di undici anni alla Carcarese, poi un anno e mezzo al Millesimo e infine l’approdo nel nostro settore giovanile. Tra gli allenatori che hanno inciso maggiormente nel suo percorso, come egli stesso afferma, Federico Marini, “Fondamentale per come mi ha insegnato la tecnica e il modo di stare in campo che un portiere deve avere”, e Massimo Caracciolo, che lo ha giudato negli Allievi: “Grazie a lui ho migliorato molto il gioco con i piedi”.

“L’esordio di domenica – commenta Galese – è stato bello a livello personale. In settimana ho dato il massimo per fare un’ottima figura. Purtroppo è andata male, ma non posso negare che si tratti di una vittoria personale. Per portieri giovani come me giocare dal primo minuto in Eccellenza non è cosa da poco”.

“Con Nicolò Negro e il numero uno Alberto Moraglio ho un ottimo rapporto, sia come colleghi di reparto sia fuori dal campo. Alberto mi ha dato molti consigli prima della partita e mi ha supportato. Anche tutti gli altri componenti della squadra mi hanno aiutato e tranquillizzato prima di questo momento molto importante per me”, conclude.