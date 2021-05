Calcio, Priamar. Mirko Ottone torna in rossoblu, guiderà la Juniores

Dopo la conferma del mister della prima squadra Alessio Bresci anche nel ruolo di Direttore Tecnico dell'area agonistica “prima squadra/juniores”, è stato individuato anche il tecnico della formazione Juniores che potrà contare sull'esperienza, le qualità professionali ed umane di Mirko Ottone, a cui è stata affidata la responsabilità tecnico-gestionale della squadra. “Sono convinto”, dichiara Alessio Bresci, “che grazie alla collaborazione di tutti non mancheranno le soddisfazioni di veder crescere i due gruppi squadra che lavoreranno con continuità in modo coordinato e sinergico”. La dirigenza dello storico club savonese con il bentornato a Mister Ottone nella famiglia rossoblu, formula i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione auspicando che, con il superamento della crisi pandemica, si possa tornare a vivere con passione ed entusiasmo il calcio dilettantistico