Vela: nel weekend arrivano i laser a Vado Ligure

Si svolgerà nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio, nello specchio d’acqua antistante il circolo ospitante, che ha sede in Lungomare Matteotti, la regata Windlaser 2021, organizzata da Centro Nautico vadese Wind e Lega navale Italiana di Spotorno: sono iscritte alla competizione più di 40 imbarcazioni, suddivise tra le tre flotte ILCA 7, ILCA 6 e ILCA 4; in particolare, le classi ILCA 7 e ILCA 6 femminile sono anche classi olimpiche.

Tutte le formalità relative all’iscrizione dei partecipanti si sono svolte per via telematica, ed allo stesso modo saranno diffuse le comunicazioni ai partecipanti, per rispettare appieno delle normative di distanziamento come prevenzione del Covid. La Fiv, Federazione Italiana Vela, fin dallo scorso anno ha elaborato infatti rigorosi protocolli e realizzato supporti informatici per permettere l’attività in totale sicurezza.