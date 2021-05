Calcio, Eccellenza. Non c'è più margine di errore, alle 16 iniziano i quarti di finale.

La fase a gironi è scivolata via senza particolari intoppi, ma non con poche sorprese: il format così compresso ha infatti generato vittime eccellenti come Campomorone e Rapallo Rivarolese, ma con l'arrivo delle gare degli incontri a eliminazione diretta ogni scivolone può risultare sportivamente fatale.

Il programma odierno regala tante sfide sulla carta intriganti. Per blasone e giocatori in campo affascina Albenga - Ligorna con i gli ingauni di mister Grandoni reduci da un percorso altalenante nelle ultime settimane e da uno sfogo particolarmente sentito da parte del tecnico umbro. La squadra di Monteforte è sulla carta la grande favorita, ma i bianconeri vogliono giocarsi fino in fondo le proprie possibilità già dal match odierno.

L'altra squadra del comprensorio savonese che disputerà l'andata tra le mura amiche è la Cairese: i gialloblu dopo una partenza brillante nella fase a gironi hanno rallentato sia a livello di prestazioni che di punti ottenuti. Al "Brin" arriva però il giovane e vivace Rivasamba, motivo per cui bisognerà alzare il livello qualitativo e di attenzione per evitare brutte sorprese. Mancheranno però due pezzi cardine come Piana e Facello, squalificati dopo la partita di domenica scorsa contro il Finale.

E proprio il Finale, come da ormai proprio dna, vorrà continuare a stupire in casa della Sestrese. Un duello sulla carta aperto date le numerose frecce nella faretra di Pietro Buttu che di Corrado Schiazza.

Completa il programma Fezzanese - Genova Calcio. I biancorossi di Maisano hanno meritato a piene mani l'approdo ai quarti, ora sarà necessario un altro step per impensierire fino in fondo il team di Fasano.

Livescore su Svsport.it a partire dalle 16:00