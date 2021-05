Calcio, Eccellenza: al Ligorna basta un quarto d'ora per battere un'Albenga impotente. Al Riva è 0-3

ALBENGA - LIGORNA 0-3 (3' e 18' Tripoli, 10' Placido)

48' finisce qua! Il Ligorna espugna il Riva 3-0 e ipoteca la semifinale

45' saranno tre i minuti di recupero

41' Casagrande per Botta, Monteforte chiude i cambi

41' Ruffino colpisce troppo d'esterno il pallone da posizione favorevole, poker solo sfiorato per gli ospiti

35' crampi per Brusacà, entra l'ex Pietra Bottino

32' Grandoni fa rifiatare Lupo, entra Di Bella

29' prima del cambio tiro cross pericoloso di Pittaluga che non trova nessuna deviazione

28' Tripoli per Di Martini, Monteforte allunga l'elenco dei cambi.

26' i tifosi dell'Albenga non mollano, migliori in campo per i colori bianconeri

25' doppio intervento di Gargiulo di Chirabini, amomnito

22 risponde Monteforte, Ogliari in campo al posto di Salvini.

18' Grandoni richiama Buonocore, dentro Gabriel Graziani, Insolito lascia spazio a Carballo

17' si sono abbassati i ritmi. Il Ligorna prova a gestire il pallone, Lupo guadagna un corner che non ha esito.

12' brutta palla persa in uscita da Carro. Salvini mira l'incrocio alla sinistra di Gianrossi non trovando però lo specchio.

8' Punizione di Costantini dal limite, Atzori aspetta tra le braccia la conclusione del numero dieci bianconero.

4' Chiarabini sbaglia l'ultimo controllo allungandosi il pallone, il tiro dal limite non ha di conseguenza la giusta precisione.

2' stop e tiro di Tripolim palla distante dalla porta di Gianrossi

1' primo cambio per il Ligorna, Ruffino subentra a Dotto

Secondo tempo

48' finisce il primo tempo, Ligorna negli spogliatoi in vantaggio di tre reti.

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Carro gomito alto su Anselmo. Fanciullacci tira fuori il giallo

41 Insolito calcia a lato dopo la respinta di Atzori, l'Albenga ci ha provato a riaprire i giochi.

39' infortunio anche per Garbini, entra Carro

38' Costantini prova a scuotere i padroni di casa dalla distanza. Destro della distanza, Atzori si esalta e devia sopra la traversa.

32' Monteforte non vuole lasciare nulla di intentato: "Tre contro tre!" ai suoi attaccanti

29' cambio nell'Albenga. Graziani lascia il campo a Calcagno. Grandoni passa al 3-5-2. Figone e Calcagno esterni, Insolito si affianca a Lupo.

27' cartellino giallo anche per Insolito

23' ammonito Buonocore per un entrata in palese ritardo. L'Albenga prova a sbilanciarsi, ma ad ogni ripartenza il Ligorna dà l'idea di poter centrare il bersaglio grosso.

18' L'ALBENGA NON C'E'! TRIPOLI DI TESTA SVETTA IN MEZZO ALL'IMMOBILE DIFESA BIANCONERA. E' 3-0 PER LA SQUADRA DI MONTEFORTE

16' ammonito Dotto

15' ripartenza fulminante del Ligorna. Imbastita da Anselmo e chiusa da Salvini. Destro incrociato che sfila pochi centimetri alla destra di Gianrossi.

13' in questo primo quarto d'ora ritmi totalmente diversi tra le due formazioni ni campo.

10' ANCORA LIGORNA! QUESTA VOLTA E' PLACIDO A RADDOPPIARE. Proteste ingaune per un fallo precedente. Tutto troppo facile però per il centrocampista di Monteforte.

3' LIGORNA IN VANTAGGIO! TRIPOLI! Punizione laterale per il Ligornam, assist di testa per l'ex attaccante del Savona che in rovesciata batte Gianrossi.

3' subito nota tattica per l'Albenga. Ingauni in campo con il 4-3-3, Gargiulo in posizione di terzino destro

1' si parte!

Primo tempo:

Albenga: Gianrossi, Buonocore, Costantini, Brignone, Figone, Insolito. J. Gargiulo. Garbini, Cocito, T. Graziani, Lupo.

A disposizione: Scalvini, Vignola, Carrpo F. Gargiulo, Carballo, G. Graziani, Jebbar, Calcagno, Di Bella.

Allenatore: Grandoni

Ligorna: Atzori, Puddu, Brusacà, Placido, Pittaluga, Botta, Dotto, Anselmo, Scalvini, Chiarabini, Tripoli.

A disposizione: Prisco, Bottino, Ruffino, Casagrande, A. De Martini, Boero, L. De Martini, Tracanna, Ogliari.

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Fanciullacci di Savona

Assistenti: Orsini e Cucchiar di La Spezia