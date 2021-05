Calcio, Eccellenza. Formichina Finale, basta un gol per piegare la Sestrese: a Borzoli finisce 1-0

SESTRESE-FINALE 0-1 (26' Buttu)

50' Puntuale il fischio del signor Moro di Novi Ligure. Il Finale conquista, grazie alla rete nel primo tempo di Buttu, la gara di andata di questi quarti.

48' Sponda di testa di Akkari verso l'accorrente Matzedda che però calcia alto. Sfuma l'occasione del pareggio per la Sestrese.

47' Triangolo tutto di prima intenzione tra Faedo e Fabbri, quest'ultimo calcia ma trova la risposta di Rovetta.

45' Si giocherà ancora per 5' in questo secondo tempo. Doppio provvedimento per il direttore di gara invece: Porta ammonito per perdita di tempo, un dirigente della Sestrese invece viene espulso dalla panchina.

39' Nasce dal piede di Sighieri, su calcio di punizione, l'occasione più ghiotta fin qui nella ripresa per i padroni di casa, ma Akkari con la testa sbaglia di pochissimo mira.

35' capovolgimenti di fronte continui in campo, ma non arrivano conclusioni pericolose in questi minuti.

32' Bel lancio a tagliare il campo dalla sinistra di Di Sisto per Matzedda, ottimo controllo dell'ala genovese stoppato però in area poi da De Benedetti.

25' Esaurisce le sostituzioni a disposizione mister Schiazza: esce l'infortunato Tecchiati insieme a Mura per far porto ad Ardinghi e Piroli.

22' Scatta sul filo del fuorigioco Matzedda ma, contrastato da Caligaris, non riesce ad andare oltre ad un tiro cross che finisce tra le braccia di Porta.

17' Troppe proteste da parte di Ansaldo per il signor Moro, ammonito il difensore della Sestrese.

15' Azione tambureggiante dei genovesi che reclamo un doppio tocco con le mani a respingere altrettante conclusioni: nessuna irregolarità per il direttore di gara.

14' Lascia il campo l'autore del momentaneo vantaggio finalese Gabriele Buttu, al suo posto torna in campo dopo lo stop di alcune settimane Fabbri.

12' Cambia mister Buttu: Tripodi lascia spazio a Ponzo.

12' Tenta il colpo da biliardo il neo entrato Matzedda, la palla fa letteralmente la barba al palo alla sinistra di Porta.

11' Ancora il numero 10 sestrese con una serpentina in area a puntare De Benedetti finisce a terra: anche lui si aggiunge al novero degli ammoniti, per simulazione.

7' Sighieri vede l'ex compagno Porta leggermente lontano dalla linea di porta e tenta il pallonetto: palla fuori di poco.

5' Altri cambi per mister Schiazza: escono Trocino e Vagge, al loro posto Matzedda e Bazzurro.

3' Occasionissima per Rocca, ma la punta è sfortunata e colpisce la traversa con la palla che schizza nei pressi della linea ma senza entrare

1' Una novità dalle panchine per i padroni di casa con Di Sisto al posto di Delgado, si riparte ed è subito Sestrese con Mura che mette nel mezzo un bel pallone rasoterra su cui Tripoli anticipa tutti e libera.

SECONDO TEMPO





47' Finisce dopo due minuti la prima frazione di gioco. Finale cresciuto alla distanza e in vantaggio con la rete di Gabriele Buttu al 26'.

46' Conclusione improvvisa di Buttu dalla lunga distanza, ma il centrocampista finalese stavolta non centra lo specchio.

45' Prova lo slalom nell'area di rigore avversaria Sighieri, stoppato da un difensore giallorosso ma l'ultimo tocco è del centrocampista: rimessa dal fondo.

40' Delgado trattiene evidentemente per la maglia Faedo, anche lui finisce tra gli ammoniti.

35' Altra occasione per gli ospiti con De Benedetti ad avventarsi su una respinta imprecisa di Rovetta, la palla però colpisce la traversa, arriva a Pare che in sforbiciata manda alto.

26' VANTAGGIO FINALE! Da una rimessa laterale mischia in area dalla quale il pallone sguscia al limite dell'area trovando un prontissimo Buttu che pesca con un radente preciso l'angolino alla sinistra di Rovetta. Proteste sestresi per un fallo che però il signor Moro non sanziona.

20' Fatica a uscire dalla propria metà campo il Finale: Sestrese che appena riesce a recuperare il pallone punta la verticalizzazione sui tre attaccanti.

16' Intervento rude per fermare una ripartenza del Finale da parte di Caramello, ammonito.

14' Corner dei verdestellati, sulla respinta della difesa ospite stoccata da fuori area di Caramello alta.

10' Ancora un piazzato per la Sestrese affidato al solito Sighieri che stavolta trova con una traiettoria a uscire l'inserimento sul secondo palo di Padovan che da due passi calcia incredibilmente alto.

9' Prima conclusione del Finale, anche in questo caso a seguito di una punizione sulla cui respinta avversaria si avventa Caligaris. Tiro da dimenticare

5' Avvio pimpante con i padroni di casa molto aggressivi. Punizione laterale di Sighieri dalla sinistra che i giallorossi non riescono ad allontanare ma poi Ansaldo non riesce a stoppare la sfera. Rimessa dal fondo.

1' Con un pizzico di anticipo ecco il fischio d'inizio del signor Moro. Subito Sestrese che si avventa su un appoggio all'indietro troppo leggero da parte di Caligaris, ma il tiro di Trocino è debole e centrale.

SESTRESE (4-3-3): Rovetta; Tecchiati, Padovan, Ansaldo, Delgado; Caramello, Sighieri, Vagge; Mura, Akkari, Trocino.

A disposizione: Bassu; Bazzurro, Ardinghi, Lanza, Dorno, Matzedda, Stefanzl, Di Sisto, Piroli.

Allenatore: C. Schiazza

FINALE (3-4-2-1): Porta; Pare, Maiano, De Benedetti; Caligaris, Galli, Buttu, Tripodi; Odasso, Faedo; Rocca.

A disposizione: Fresia; Ponzo, Fazio, Andreetto, Murrizi, Messina, Tobia, Molina, Fabbri.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Moro di Novi Ligure

Buongiorno a tutti i lettori di SV Sport dallo stadio "Giuseppe Piccardo" in Borzoli.

Dalla casa dei verdestellati della Sestrese, quarta forza del girone B del torneo di Eccellenza 2021, partirà il percorso del Finale nella fase ad eliminazione diretta nel cammino che porterà a decretare la promozione di una squadra ligure alla prossima Serie D.

Continuare a stupire la missione di entrambe le compagine, ma l'aggettivo stupefacente veste forse meglio ai giallorossi ospiti, ripartiti in questo inedito campionato con una formazione decisamente giovane che quest'oggi si conferma sempre più tale visti i tanti indisponibili per mister Buttu. Di fronte una Sestrese non solo "Akkari-centrica", ma un gruppo ben rodato a disposizione dell'ormai punto fisso tecnico Corrado Schiazza.