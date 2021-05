Calcio, Serie D. Il Gozzano chiama l'allunga, il Vado tifa Varese e Legnano

Tra meno di un mese, il campionato di Serie D avrà emesso tutti i propri verdetti, ecco perchè a 5 giornate dal termine (più eventuali recuperi) ogni punto conquistato sul campo avrà importanza capitale.

Con la riduzione a dure retrocessioni dirette, non risulta infatti difficile individuare i gruppi di squadra ancora in corsa per un obiettivo tangibile.

In vetta, infatti, Gozzano e Pont Donnaz avranno l'opportunità di staccare la Castellanzese per l'allungo finale verso la Serie C. I rossoblu di Soda saranno visita alla Caronnese, mentre i valdostani riceveranno un Saluzzo che, in caso di sconfitta, dovrà ben guardarsi dai risultati di Vado, Fossano e Borgosesia.

I rossoblu, detto dell'impegno con la Sanremese, confideranno su Varese (non ancora salvo) e Legnano per rallentare la marcia delle formazioni di Viassi e Rossini.

Permanenza matematica in D per l'Imperia, impegnata al Ciccione con la Lavagnese, ora pronta anche a scrutare qualche giovane talento del vivaio in ottica futura.

Ultima chiamata per il Bra a Tortona. Completano il programma Chieri - Casale e Folgore Caratese - Arconatese.