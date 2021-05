Calcio. Vado, con sole due retrocessioni si riaccendono le speranze salvezza dei rossoblu: alle 16.00 è sfida alla Sanremese

Sono finalmente arrivate in settimana le nuove disposizione da parte della LND, che ha ridotto il numero di retrocessioni in Eccellenza da quattro a due, eliminando anche le sfide playout.

Una novità che non ha sorpreso più di tanto, considerando che il campionato terminerà ben oltre la metà di giugno, ma che dovrebbe aver riportato maggior entusiasmo e speranza in casa Vado, ancora in piena corsa per centrare quel terz'ultimo posto che significherebbe giocare in Serie D anche il prossimo anno.

Vietati però ulteriori passi falsi come quello di domenica scorsa contro il Fossano, sfida da archiviare in fretta già questo pomeriggio, quando i rossoblu riceveranno al "Chittolina" una Sanremese pronta a rientrare in campo (seppur con tanti giocatori ancora ai box) dopo un mese di stop forzato causa Covid.

Rispetto al 3-5-2 di domenica scorsa, possibile qualche novità tattica per mister Tarabotto, che sembra orientato a schierare fin dal primo minuto il tridente pesante Sbarbati-Pedalino-Bernasconi, con Boiga mezz'ala e i due terzini giovani Lipani e Lorenzo Casazza. Probabili le assenze di Saccà e Bacigalupo.

Fischio d'inizio alle ore 16.00, racconto del match minuto per minuto sulle pagine del nostro quotidiano.