Stelle nello Sport: Davide Ballardini è il rossoblucerchiato dell'anno

Due mesi e quasi duecentomila voti (194.385 per la precisione) per eleggere le Stelle nello Sport del 2021. Il popolare referendum, promosso sotto l’egida di Coni e Cip Liguria, è giunto alla 22° edizione e ha coinvolto federazioni, società ed appassionati con una intensa attività, prima di screening di talenti e campioni, e poi di votazioni per arrivare così alla elezione delle eccellenze sportive liguri.