Estate di sport con diversi atleti liguri impegnati fra calcio e Giochi Olimpici

L’estate 2021 non sarà come tutte le altre, quantomeno per gli amanti del grande sport, che avranno a disposizione una serie di eventi tale da poter seguire quasi un avvenimento al giorno. Si partirà infatti a giugno con l'europeo 2020 di calcio, giocato in contemporanea con la Coppa America, e neanche dopo due settimane dalle finali delle due manifestazioni, entrambe in programma l'11 luglio, sarà la volta dei Giochi Olimpici di Tokyo che cominceranno il 23 luglio e si chiuderanno l'8 agosto. Sarà presente la bandiera di San Giorgio in Giappone ad accompagnare gli atleti liguri nella manifestazione.

Calcio: conclusi i campionati si riprende con le nazionali immediatamente

Il campionato di Serie A si è ormai concluso e le tre squadre liguri si sono garantite la presenza anche nel massimo campionato dell’anno prossimo. Ma non solo: Genoa e Samp vedranno diversi propri atleti partecipare alle prossime manifestazioni calcistiche per nazionali. Nonostante le quote sulla Serie A dell’anno prossimo vedano infatti Sampdoria e Genoa ancora coinvolte nella lotta per non retrocedere, i due club genovesi porteranno a Euro 2020 calciatori come Bartosz Bereszyński con la Polonia e Ekdal con la Svezia per la Samp, l’eterno Goran Pandev con la Macedonia, alla prima partecipazione a un europeo, e ancora il centrocampista rossoblu Milan Badelj, impegnato con la Croazia. Nell’Italia ci sarà quasi sicuramente invece il genovese Federico Chiesa, mentre il savonese El Shaarawy non appare nelle pre convocazioni di Mancini.

Olimpiadi di Tokyo all'insegna delle innovazioni, la bandiera di San Giorgio è stata consegnata

L’estate sportiva, come anticipato, non si concluderà con le due competizioni calcistiche le cui due finali sono previste entrambe per l’11 luglio. A partire dal 23 luglio fino all’8 agosto si susseguiranno infatti gli eventi della XXXII edizione dei Giochi Olimpici, che si svolgeranno a Tokyo, alla seconda volta come nazione ospitante. Tante le novità a partire dalle nuove quattro discipline esordienti con surf, karate, arrampicata sportiva e skateboard alla prima partecipazione ai Giochi, ma non soltanto. L’edizione giapponese promette di essere una manifestazione all’insegna della tecnologia e dell’innovazione, a cominciare dai trasporti che saranno al 90% elettrici e dai robot che faranno da supporto ad atleti e tifosi. All'Olimpiade parteciperà Davide Re direttamente da Imperia, chiamato a difendere i colori azzurri nella staffetta, dopo aver raggiunto quest’anno l’oro nel World Relays in Polonia nella 4x400 mista.

Come accade prima di ogni partenza per la manifestazione olimpica, a Genova c’è stata la tradizionale consegna della bandiera di San Giorgio agli atleti olimpici da parte del vicesindaco Nicolò e dell’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli. I due nuotatori Razzetti e Bocciardo e le due ginnaste Alice e Asia D’Amato hanno infatti ricevuto in regalo la bandiera simbolo di tutto il popolo genovese, come sottolinea l’assessore Bordilli che si dice orgogliosa della bandiera di San Giorgio ai prossimi Giochi di Tokyo 2020.