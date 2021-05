Calcio, Imperia. Lupo e Fiani non nascondono le difficoltà: "Squadra stanca, stanno finendo le banane..."

Sapersi prendere gli applausi, ma anche le critiche non è cosa da tutti. I tecnici Lupo e Fiani hanno commentato con estrema franchezza il momento di difficoltà che sta vivendo l'Imperia, sconfitta ieri pomeriggio in casa 3-1 dalla Lavagnese.

"Non c’è nulla di positivo oggi. Mi dispiace -spiega Lupo -perché c’è tanta voglia di fare ma stiamo davvero raschiando il fondo del barile per carenza di energie. Ci sta venendo a mancare quanto ci aveva contraddistinto fino ad ora. Non vuole comunque essere una scusa e vanno accettate tutte le critiche perché il filotto di risultati è negativo. Penso di non essere stato bravo a dare maggiori motivazioni un avolta raggiunta la salvezza virtuale, come invece ha fatto ad esempio il Sestri. Dispiace perché volevamo rendere onore al tifoso scomparso in settimana ma oggi li ho visti stanchi mentalmente e fisicamente.”

”Siamo una squadra - ha ribattuto Fiani - ed è giusto prendersi le responsabilità , anche quando le cose non vanno. Avevamo costruito un percorso per arrivare a strappare fino alla fine. I risultati e la classifica parlano chiaro ma con l’allungamento del campionato, stanno finendo le ‘banane’ e così facciamo fatica. I ragazzi oggi erano spenti ed apatici, diventa così difficile incidere. Manchiamo anche di lucidità e lo vediamo sotto porta perché anche oggi abbiamo avuto delle occasioni nitide. Dispiace doppiamente perché volevameno fare bene per ‘Cecco’ , ora dobbiamo resettare e daremo tutto fino all’ultimo minuto. “