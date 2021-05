Calcio. Vado desolante, il presidente Tarabotto sale sulla ringhiera e urla alla squadra: "Dobbiamo vincere, se non l'avete capita!" (VIDEO)

Riuscire ad analizzare l'andamento del Vado e razionalizzare le prestazioni dei rossoblu nel corso della stagione risulta particolarmente complicato.

La squadra ha vissuto scrolloni di mercato l'uno dietro l'altro, ma da fine febbraio in poi, dalla vittoria di Borgosesia, sembrava ormai innescato un processo di crescita graduale che, pur passando da alcune sconfitte, potesse condurre la squadra di Luca Tarabotto verso una salvezza tranquilla.

Puntuale, però, come avvenuto in casa del Pont Donnaz, è arrivata con la Sanremese una prestazione desolante, priva di contenuti tecnici, tattici, ma ancor di più mentali per una squadra che ha la salvezza sì a portata di mano, ma ancora tutta da conquistare.

Ad aggravare ulteriormente il giudizio sulla prestazione è stato il divario tecnico, tattico e fisico con i matuziani, in campo con tanti giovani e reduci da più di un mese di stop, imposto dai numerosi contagi da Covid 19 he hanno coinvolto al squadra, fortunatamente senza conseguenze pesanti.

Un mix di ingredienti che ha fatto esplodere anche il presidente Franco Tarabotto, pronto a salire sulla ringhiera della tribuna del Chittolina per esortare la squadra: "Dobbiamo vincere! Se non l'avete capita!", a conferma dell'atteggiamento sconfortante messo in campo dalla squadra.