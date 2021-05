Giro 202. Un uomo solo a Cortina e al comando del Giro: il suo nome è Egan Bernal

Il colombiano della Ineos vince anche a Cortina d'Ampezzo dopo aver salutato la compagnia a 22 km dal traguardo: un numero da campione che annienta la concorrenza. Si arrendono Yates (che crolla) e Vlasov che scivola ancora più lontano dal leader. Sparisce Evenepoel, all'arrivo con oltre 24 minuti di ritardo. C'è spazio solo per i piazzamenti: il francese Bardet secondo davanti all'ottimo Caruso (entrambi hanno saputo tenere botta sul Giau), quarto Ciccone, quinto Carthy. E la classifica generale adesso vede Caruso in seconda posizione e Carthy a chiudere il podio.