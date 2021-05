Vela: ecco com'è andato il weekend vadese in compagnia dei laser

Alla fine della seconda prova, un salto di vento a sinistra obbliga il comitato a riposizionare il campo di regata e… via con la terza (e ultima) prova di giornata!

Domenica: la sveglia “suona” con una nave in procedura di ormeggio a Porto Vado, con il grande stupore dei regatanti che chiedono “oggi sarà quella la barca comitato?”.

Dopo circa 15 minuti arriva un leggero salto a sinistra del vento, che però permette ancora ai regatanti di bordeggiare durante la bolina per cui la quarta prova giunge al termine.

Conclusa la quarta prova, il Comitato di Regata, presieduto dal giovane Luca Querella, con molta rapidità fa riposizionare il campo di regata sulla nuova direzione del vento e via alla quinta prova.

Concludono il percorso completo gli ILCA 7 E ILCA 6; un calo del vento costringe invece il Comitato a ridurre il percorso di due lati alla flotta ILCA 4 che conclude quindi il percorso in boa 3.

Il vento riprende subito vigore per cui parte la sesta (e ultima) prova… insomma PROGRAMMA COMPLETATO con grande soddisfazione degli atleti, dell’organizzazione e del Comitato.

Grande correttezza di tutti i regatanti sia sulla linea di partenza (pochissimi UFD) che in regata (pochissimi fischi per violazione della regola 42), come segnalato durante la premiazione anche da Claudio Uras, Presidente del Comitato delle Proteste.