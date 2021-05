Vodafone conquista il primo posto come miglior operatore Italiano

Vodafone Italia è il miglior operatore come qualità dei servizi offerti. Lo dice un rapporto di OpenSignal, aggiornato a maggio 2021, a fronte delle nuove tecnologie implementate, del costante ampliamento della rete e delle migliorie apportate alle antenne già esistenti, compresa la veloce ascesa del 5G che, nonostante le complicazioni dovute a cospirazioni di vario tipo, sta diffondendosi a macchia d’olio. Lo studio effettuato non si basa meramente sulle velocità di download e upload, poiché sono numerosi i parametri che potrebbero penalizzare una connessione stabile e veloce; esso, piuttosto, si basa su più test tali da coprire l’intera gamma di variabili presa in considerazione e l’operatore che conquisti il maggior numero di prove, vince.

La mission di OpenSignal

Da qualche anno a questa parte, negli store dei principali produttori di smartphone, è possibile scaricare e installare OpenSignal. Questa app mira ad offrire diversi servizi di misurazione all’utente, il quale può verificare la velocità di connessione di rete ovunque si trovi, le latenze, la copertura e, tramite geolocalizzazione, vedere alcuni dettagli della cella a cui è connesso e quelle nei dintorni.

Il quadro, tuttavia, è molto più ampio e gli sviluppatori, raccogliendo anonimamente i dati sulle performance, sugli operatori e sulle posizioni, sono riusciti a delineare una mappa attraverso la quale poter ottenere informazioni come copertura e larghezza di banda in base al luogo o, ancora, la qualità dei servizi offerti dai vari provider.

Secondo il report trimestrale di maggio 2021 sarebbe Vodafone ad essersi aggiudicata ben cinque su sette premi, ognuno relativo a una categoria di valutazione.

La struttura del test di OpenSignal

Per valutare correttamente e in modo affidabile l’effettiva qualità del servizio di connessione ad Internet che si può ottenere sottoscrivendo una normale offerta, gli analisti di OpenSignal hanno organizzato la prova in modo tale che vi fossero diversi parametri da misurare; sette per la precisione e comprendono:

Esperienza video: secondo un rapporto di Cisco, uno fra i più diffusi e importanti fornitori di apparecchiature di rete a livello enterprise, nel 2018 il 51% del traffico generato in Internet era da attribuirsi ai video, che fossero su YouTube, Netflix o altre piattaforme. La previsione per il 2023 è che possa toccare il 66% del traffico totale. Per calcolare l'esperienza video, OpenSignal misura direttamente i flussi video dai dispositivi degli utenti finali, utilizzando un approccio basato su protocolli definiti dall’unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU), così da quantificare fattori come i tempi di caricamento, i tempi di attesa e la risoluzione video sulle reti di un operatore;

Esperienza di gioco: solamente uno dei numerosi giochi sparatutto che si possono scaricare nel proprio smartphone, nel 2021, ha registrato 730 milioni di download. Questo lascia immaginare quanto sia immenso il mondo del gaming e quanto sia rilevante poter accedere alla comunità anche attraverso la rete mobile. È analizzato il modo in cui l'esperienza di gioco mobile multiplayer è influenzata dalle condizioni della rete mobile, tra cui latenza, perdita di pacchetti e stabilità, per determinare l'impatto sul gameplay e sull'esperienza di gioco complessiva;

Esperienza con app vocale: indubbiamente non sono diminuite le comuni chiamate, specie quelle effettuate mediante la tecnologia VoIP o, addirittura, attraverso internet sfruttando i protocolli voce messi a disposizione da alcune app di messaggistica. La misurazione si basa sempre su standard dell'ITU così da determinare la qualità complessiva della chiamata vocale e una serie di parametri tecnici calibrati. Questo modello caratterizza l'esatta relazione tra le misurazioni tecniche e la qualità della chiamata percepita;

Velocità di Download : classico parametro misurato in ogni test di velocità e fa riferimento alla quantità di dati che è possibile scaricare nel proprio dispositivo in un secondo. Più il valore è alto, meno tempo sarà necessario per ottenere un file recuperato da internet (un allegato di posta, un aggiornamento di un’app o il download di un gioco dallo store);

Velocità di Upload: va a braccetto con la precedente, ma si tratta della misurazione inversa; questo test è in grado di rilevare la velocità con la quale poter inviare un file dal proprio smartphone a un altro dispositivo attraverso Internet;

Disponibilità 4G: ossia in quanti luoghi nel territorio italiano è possibile ottenere la connessione ad Internet tramite la tecnologia 4G;

Esperienza di copertura 4G: il semplice fatto di agganciare una cella che supporti tale tecnologia di trasmissione non implica necessariamente il fatto di ottenere una connessione stabile e veloce, pertanto anche questo parametro è stato preso in considerazione e si tratta dell'esperienza diretta degli utenti di OpenSignal i quali hanno la possibilità di effettuare dei testi di connessione e valutarne la coerenza.

Vodafone conquista il primo posto nel rapporto di OpenSignal

Come specificato in seguito, la GigaNetwork 5G ha contribuito enormemente alla vittoria del test di OpenSignal di maggio 2021. Le categorie nelle quali ha prevalso sono anche le più significative, sempre secondo gli sviluppatori e gli analisti dell’app, ossia l’esperienza video, l’esperienza di gioco e l’esperienza con un app vocale ma è riuscita a prevalere anche nella copertura della rete 4G e nell’esperienza di copertura in 4G basata sulle segnalazioni degli utenti dell’app.

In tutte le categorie misurate Vodafone ha visto un miglioramento rispetto al rapporto precedente, il quale la posizionava al secondo posto nell’esperienza video. Con 72 punti, invece, ha espugnato il primo posto risultando, così, il miglior operatore attraverso il quale poter guardare video online o film senza interruzioni o caricamenti continui. L’esperienza di gioco è, forse, la più determinante in quanto Vodafone primeggi con ben 71,4 punti mentre gli altri operatori sono ben lontani da valori accettabili. Un parametro altamente rappresentativo della rete, in quanto dimostri che in ogni luogo è possibile avere accesso a internet con un determinato standard qualitativo, che comprende sì velocità di download e upload ma, soprattutto, bassissime latenze di comunicazione, indispensabili per un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Per quanto concerne la Voice App Experience Vodafone segna la terza vittoria consecutiva. Essa primeggiava anche nel rapporto di novembre e maggio 2020. Il provider rosso bianco, infine, ha cominciato da tempo lo spegnimento delle antenne 3G, dando spazio ad antenne di ultima generazione e arrivando, così, a coprire il 96% del territorio con segnale 4G.

Il 5G e la GigaNetwork di Vodafone

Vodafone è da sempre a capo dell’implementazione delle nuove tecnologie di trasmissione radio in Italia; dall’avvento del 4G, al miglioramento della rete con la tecnologia 4.5G fino all’ultimo arrivato e parecchio discusso 5G. Questo metodo trasmissivo consente di ottenere numerosissimi vantaggi sotto diversi punti di vista e ha decisamente avuto un ruolo rilevante per consentire a Vodafone di conquistare il podio e aggiudicarsi il premio di miglior operatore di rete italiano. Il principale beneficio deriva dall’uso di frequenze a banda alta (le famose onde millimetriche o mmWave); esse spaziano dai 25 ai 39 GHz e consentono di ottenere una velocità di trasmissione fino a 1 Gbps. Le celle a banda media e a banda bassa, rispettivamente, hanno un tetto massimo di 900 Mbps e 250 Mbps. Velocità da capogiro ma che non sono l’unico aspetto buono del 5G; esso, difatti, consente di ottenere latenze così basse da rendere possibili applicazioni in tempo reale, il 90% in meno di consumo energetico rispetto alla macrotegnologia precedente, la capacità di gestire fino a 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato e una velocità teorica che può arrivare fino a 10 Gbps.

La copertura della GigaNetwork basata su 5G è già totale nelle principali città italiane, ma è presente al 70% in tutte le altre; come per il 4G, non ci vorrà molto prima che si possa agganciare il 5G su rete Vodafone in tutto il territorio, dando largo spazio a diverse applicazioni e comunicazioni in tempo reale.

Le offerte Vodafone Mobile

Non possono mancare, naturalmente, i piani tariffari che sfruttino la GigaNetwork 5G, già sottoscrivibili direttamente nel sito Web dell’operatore. Le Offerte infinito, suddivise in standard, Gold Edition e Black Edition consentono di ottenere Giga, minuti di chiamate e SMS illimitati a velocità variabili, eccetto che per la Black, la quale consente di ottenere il massimo anche in termini di download e upload. Tutte e tre le offerte, in ogni caso, consentono l’accesso alla GigaNetwork 5G.

Per gli under 30 è disponibile l’offerta Shake it easy, con 60 GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati, senza contare i numerosi servizi compresi come sei mesi gratuiti di Amazon prime o il fatto di non consumare giga con le principali app di uso quotidiano come WhatsApp, Messenger, Telegram, Facebook, Google Maps e tante altre.

Gli over 60 non sono esclusi, essendo riservata loro l’offerta Facile, con la quale poter chiamare tutti i numeri italiani senza limiti, avere SMS illimitati e 4 GB di traffico internet.

Con la tariffa RED, infine, è possibile avere SMS e minuti illimitati sia verso i numeri italiani sia verso i numeri UE, più 40 GB di dati ogni mese e traffico da app comuni escluso.