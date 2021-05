Basket, Serie B femminile. L'Amatori Savona gioca col fuoco, ma contro Torino arriva l'11 vittoria consecutiva

11 vittorie di fila per le ragazze del presidente Mazzieri che riescono a sfangarla contro una solida Torino!

Pappagalline che approcciano la partita come di consueto con la testa fra le nuvole, commettendo gravi errori di disattenzione sia difensiva che offensiva (nei primi 10’ 4 canestri sbagliati sotto canestro senza difesa), concedendo addirittura 20 punti alle piemontesi arrivando alla prima sirena sotto nel punteggi di sei lunghezza sul punteggio 14-20.

Al rientro in campo le girls cercano di rispondere presente alle indicazioni dettate da coach Dagliano, così guidate da Paleari (22 alla fine per lei) riescono a mettere il naso avanti arrivando all’intervallo in vantaggio 33-30.

Nella ripresa le liguri non si scompongono, anzi alzano l’intensità difensiva, fattore che permette di correre meglio il campo alzando le percentuali offensive piazzando un break di 12-0, spallata alla partita importante (53-43 al 30’) che man mano che passa il tempo vede le piemontesi cedere terreno arrivando alla sirena finale sul punteggio di 75-55. Approccio alla partita di nuovo brutto, troppi errori di disattenzione e superficialità, ma nonostante questa mancanza che deriva ormai da parecchie partite bisogna fare un applauso alle ragazze che con questa vittoria si aggiudicano matematicamente almeno il secondo posto e quindi un pass per i playoff!

Prossimo appuntamento sempre a Castelnuovo Scrivia contro “B.C. Castelnuovo Scrivia A.S.D.” domenica 23 maggio 2021 alle 18.15.

Serie B Femminile – 11° giornata Amatori Pallacanestro Savona – Pallacanestro Torino Young 75-55 (14-20; 33-30; 53-43)

SAVONA: Revetria; Tosi 7; Pregliasco 7; Poletti 7; Guidetti 2; Quercia; Sansalone 6; Picasso 6; Paleari 22; Leonardini 10; Zappatore 8; Franchello. - All. Dagliano R. Ass. Cacace – Faranna

YOUNG TORINO: Margaria 3; Bevolo 4; Bertoglio 2; Landi 17; Ferraris 5; Ramasso 11; Jakpa; Abrate Daga; Mattiazzi 2; Ricci 6; Mouhonba 1; Cherubini 4. – All. Lanzano Ass. Terzolo

Classifica: APS 22 pt, Torino Teen Basket 18, Granda College Cuneo 14, Pegli 10, Torino Young 8, Pol. Pasta 8, Castelnuovo Scrivia 6, Bonprix Biellese 2