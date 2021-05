VBC Savona. I biancorossi rialza la testa ad Alassio, coach Siccardi: "Battuto un avversario tosto"

Torna alla vittoria la prima squadra del VBC Savona, i biancorossi centrano il successo sul campo dell’Alassio Volley nel torneo PGS con un ottimo 3 a 1. Una gara che ha visto anche numerosi giocatori dell’under 19 trovare spazio come confermato dal coach Giordano Siccardi:



“Ottima vittoria contro un avversario tosto come quello dell’Alassio. Utilizzeremo questo torneo per amalgamare sempre più i due gruppi, per portare avanti un progetto comunque nel settore maschile. Voglio fare i complimenti a Riccardo Franchi, partito titolare, a Sergio Seno e Francesco Durante per l’esordio con la prima squadra, chiaro segno di crescita per questi ragazzi.”



Tornando alla gara il tecnico si sofferma sul lavoro che c’è ancora da fare: “Sfida combattuta, specialmente nei primi due set. Dal terzo siamo saliti in cattedra, riuscendo a fare quanto preparato e chiudendo di fatto la gara. Era importante vincere, specialmente in trasferta, resta comunque la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto, abbiamo molte cose da migliorare e abbiamo le carte in regola per riuscirci".