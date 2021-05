Savate, Campionati Italiani: il Kombat Team Alassio conquista due ori e un argento a Busalla

Domenica 23 maggio a Busalla (GE) si sono tenuti i Campionati Italiani Assoluti di Savate, organizzati dal comitato ligure Federkombat, federazione riconosciuta dal CONI (presidente Piero Picasso, vice presidente regionale Alessandro De Blasi, consiglieri Luigi Alessandri e Valter Orrù).

A Stefano Gagliolo, sempre della compagine alassina, in gara nei prima serie contro Nicholas Lavezzo (Lord of Ring di Viguzzolo) viene assegnata la medaglia d'argento ex-aequo dopo che il match viene interrotto per intervento medico in quanto dopo una testata involontaria durante il primo round Lavezzo non è più in grado di continuare costringendo i giudici a decretare il "no contest" pur essendo Gagliolo avanti nel punteggio sui cartellini dei giudici.