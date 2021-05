Alassio, il volto sorridente di Marco Parascosso veglierà sull'Aurelia bis

Una nuova testimonianza dell'affetto per il giovane, che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto lo scorso 5 maggio sull'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga, è arrivata quest'oggi con la posa da parte degli amici di una lapide in sua memoria proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto il terribile impatto.