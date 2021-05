Calcio, Albenga. Consegnate in Comune le maglie dei Quartieri (Fotogallery)

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della sala Stucchi del Comune di Albenga, la cerimonia di consegna delle maglie dell’A.S.D. Albenga 1928 realizzate in onore dei quartieri cittadini: San Giovanni, San Siro, Santa Eulalia e Santa Maria.

Una nuova testimonianza del legame che unisce la squadra e la città, un rapporto che il club della presidente Claudia Fantino ha voluto celebrare donando le casacche ai capitani dei diversi quartieri.

Presenti alla cerimonia, oltre alla presidente Fantino, anche il patron della società Gian Piero Colla e il direttore generale Andrea Mei. Per il Comune, era presente il sindaco Riccardo Tomatis che ha officiato alla consegna delle speciali divise.

“Teniamo molto al legame con la città e questa iniziativa lo conferma – ha spiegato la presidente Fantino – queste maglie vogliono rappresentare il il rapporto di vicinanza, che vogliamo continuare a rafforzare, con il territorio: la vicinanza della squadra alla città, ma anche della città e dei cittadini alle vicissitudini del nostro club”.

Le quattro speciali divise, recentemente indossate dai portieri della compagine ingauna in occasione delle sfide disputate nel campionato di Eccellenza (gare che peraltro hanno fruttato risultati utili), sono inoltre a disposizione di tifosi e appassionati: è possibile acquistarle presso la segreteria dello stadio “Annibale Riva”.

“Questa iniziativa evidenzia e sottolinea il legame tra l’Albenga Calcio e il territorio, legame colto perfettamente dall’attuale presidenza che ha voluto omaggiare i rappresentanti dei quartieri del Palio con quattro diverse maglie – ha commentato il sindaco Riccardo Tomatis – Un po’ di Palio ora sarà nell’Albenga Calcio e viceversa. Oggi si è rafforzato ancor più questo legame che parla di storia, tradizione, territorio e sport. Una collaborazione iniziata in un periodo diverso da quello che stiamo vivendo, ma che il Covid non ha fermato, ma forse, anzi, ha rafforzato. Ora è il momento di guardare al futuro con un legame che ci auguriamo possa durare a lungo.

In conclusione, il pensiero di Andrea Mei’ “Grazie alla proprietà dell’Albenga Calcio per le energie che ha profuso nonostante le difficoltà che l’hanno costretto a rimanere distante, ma solo fisicamente, dalle vicissitudini societarie. Il sostegno economico non è mai venuto meno così come la speranza di vedere un giorno la nostra squadra in categorie superiori”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il patron Colla: "Quanto successo alla mia famiglia nel corso delle ultime settimane ci ha fatto capire quanto ogni certezza possa essere spazzata via in un batter d'occhio. Per questo motivo, ancor più convintamente, proporremo ulteriori e sempre pià importanti iniziative sociali. Noi andiamo avanti e la nostra prenza oggi ne è l'ulteriore conferma, nonostante le diffamazioni che questa famiglia ha dovuto subire e che presto avremo modo di smentire. Questa iniziativa è stata resa possibile soprattutto grazie all’impegno del nostro direttore generale Andrea Mei, che ringraziamo per questo ma più in generale anche per il suo lavoro importantissimo per la nostra società. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e il sindaco per il loro appoggio nei confronti dell’A.S.D Albenga 1928, che non è mai mancato”".