Giro 2021: la zampata di Bettiol prima del grande attacco a Bernal. Ravasi (Eolo-Kometa): «Niente Mottarone, rispettiamo vittime e familiari»

Giornata di relax per il gruppo, che ha chiuso la frazione odierna a 23'30" dal primo. Immutata la situazione in classifica generale alla vigilia dell'arrivo in salita sull'Alpe di Mera, laddove la maglia rosa Bernal è chiamata a reagire per scacciare i dubbi emersi dopo la crisi di ieri. Caruso e Yates, alle spalle del colombiano, sono pronti a colpire.



Il video commento del varesino Edward Ravasi (Eolo-Kometa) alla vigilia dell'arrivo in salita.