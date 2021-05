Calcio, Eccellenza: IL FINALE BATTE AI RIGORI LA SESTRESE ED E' IN SEMIFINALE! I GIALLOROSSI SFIDERANNO LA CAIRESE

FINALE - SESTRESE 0-1 (63' Mura)

(ANDATA 1-0)

IL FINALE E' IN SEMIFINALE!

Finale: Faedo GOL!

Sestrese: Piroli PARA PORTA

Finale De Benedetti GOL

Sestrese - Padovan GOL

Finale - Molina PARA ROVETTA

Sestrese - Stefanzl GOL

Finale - Fabbri GOL

Sestrese - Vagge PARA PORTA

Finale - Odasso GOL

CALCI DI RIGORE

17' il calcio d'angolo non sortisce effetto. SI VA AI CALCI DI RIGORE!

16' Piroli difende la palla in area e si gira sul posto, destro deviato in corner da Porta.

15' saranno due i minuti di recupero

15' il Finale prova l'acuto nel finale con Molina, dopo un' apertura illuminante di Fabbri, la conclusione viene contrata sul più bello.

10' 5 minuti alla fine dei supplementari

5' De Benedetti di testa fa sobbalzare il Borel. La battuta a botta sicura esce di un'inezia. Bellissimo il cross di Fabbri

3' la rirpresa si apre con la punizione di Sighieri dai 25 metri, palla alta sulla traversa di Porta

1' Buttu si gioca il cambio nei supplementari: entra Scarrone al posto di Ponzo

Secondo tempo supplementare

18' finisce il primo tempo supplementare

18' grandissima girata di Akkari, fuori di un palmo alla destra di Porta. Sestrese nuovamente a pochi centrimetri dal doppio vantaggio

15' secondo giallo per Pare. Espulso! Finale in 10!

14' occasione per Piroli, bravo a inserirsi senza palla in area. Colo destro in corsa impreciso e palla sul fondo.

13' ammonizione anche per Lo Stanco

8' ultimo cambio per Schiazza, esce Di Sisto per Vagge.

5' Bazzurro per Lanza, ancora un cambio con la Sestrese

5' ammonito Stefanzl per proteste

2' la risposta della Sestrese è nel tiro da fuori di Trocino, Porta accompagna la sfera con lo sguardo mentre si adagia sulla rete esterna

1' subito un episodio per il Finale! Batti e ribatti davanti alla porta di Rovetta, i giocatori giallorossi protestano per un tocco di mano sulla linea di porta di Lo Stanco. Collier lascia correre

Primo tempo supplementare

49' SI VA AI SUPPLEMENTARI!

49' Padovan in spaccata si mangia il match point da pochi passi. Sestrese a un passo dal gol qualificazione

49' si chiude con un calcio d'angolo per la Sestrese

48' Piroli subentra a Mura. Si allunga di un minuto il recupero

45' saranno tre i minuti di recupero

45' Palo del Finale! Azione rocambolesca sugli sviluppi di un calcio di punizione. Siamo un legno a testa

42' la tensione è insostenibile, il Finale con Fabri prova a chiuderla, ma l'attaccante emiliano tergiversa e viene contrato sul più bello-

35' Schiazza richiamata uno stremato Matzedda, al suo posto Trocino

35' ancora Fabbri! Questa volta scoordinato, palla alta.

34' cambia anche Schiazza, fuori Caramello, dentro l'ex Pro Savona Stefanzl

33' squillo del Finale con Fabbri che converge da sinistra e chiude di collo destro. Rovetta resta immobile, la palla esce non più di un paio di metri.

32' Entra Molina nel Finale, in panchina viene richiamato Gabriele Buttu

31' la fatica si fa sentire, le squadre iniziano ad allungarsi. Ogni esito non è precluso.

28' Padovan a terra, cure in campo per il numero 4 verdestellato.

24' Miracolo di porta su Sighieri! La punizione sembra terminare in porta, l'estremo difensore con un grande intervento devia la palla sul palo!

23' la posizione più alta di Sighieri sta creando non poche difficoltà alla retroguardia del Finale. Ora intervento di Pare, ammonito

20' con questo risultato si andrebbe ai supplementari

18' MURA! iL VANTAGGIO DELLA SESTRESE! Maiano nuovamente isolato con un avversario, questa volta Sighieri. Il numero 10 ospite salta l'uomo con facilità, bravo Mura a sfruttare l'assist e a infilare Porta con efficacia sul primo palo.

16' ancora una sostituzione per Buttu che completa il rinnovamento della corsie laterali: Ponzo subentra infatti a Caligaris

11' secondo cambio giallorosso, Alex Fabbri subentra a Rocca

7' primo cambio per il Finale, Ferrara esce dal campo a favore di Lorenzo Gerundo

4' Sestrese vicino al gol, colpo di testa a pochi passi da Porta che lascia impietrito il portiere giallorosso. Per fortuna del Finale la palla non trova lo specchio

2' non ci sono cambi, Galli però deve farsi curare a bordo campo per una leggera contusione

1' con qualche minuto di ritardo inizia la ripresa

Secondo tempo

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero.

43' gomito alto di Bazzurro su Leonardo Ferrara, Collier tira fuori il terzo giallo

39' Faedo protesta per un presunto tocco di mano, Collier lascia correre con la palla che arriva a Gabriele Butto. Il suo destro, masticato, si trasforma in un assist per Rocca, colto però in posizione irregolare.

37' ancora un giallo per la Sestrese, questa volta l'ammonizione tocca a Caramello

36' Finale vicino al vantaggio! Faedo incrocia in piena area in una sorta di tiro cross che Rocca non riesce a deviare verso la porta.

35' Pare ce la fa, Scarrone era andato a scaldarsi in via precauzionale

34' Akkari entra su Pare mentre il difensore accompagna la palla sul fondo. Collier tira fuori il primo cartellino giallo.

32' quando Matzedda entra e si defila sulla corsia destra riesce sempre a creare problemi. Il numero 7 scappa a Maiano che, con mestiere sbilancia il trequartista dei genovesi. Proteste per l'intervento da parte degli ospiti, pronti a invocare il rigore. Collier lascia giocare.

29' si va subito dall'altra parte. Azione ragionata del Finale chiusa dal destro dal limite di Gabriele Buttu. La poteza c'è, il corpo leggermente all'indietro non permette però alla sfera di indirizzarsi verso la porta.

28' calcio d'angolo di Sighieri, Ansaldo salta non marcato ma conclude di testa debolmente.

22' siamo a metà della prima frazione, squadre ancora molto legate. La posta in palio pesa.

21' grandissima chiusura di Pare sulla ripartenza della Sestrese. Mura, per Matzedda, per Akkari. La palla di ritorno, che avrebbe mandatoi l trequartista solo davanti a Porta, è stata intercettata in extremis dall'ex difensore del Savona. Pochi secondi più tardi risponde il Finale, ma la sfera sibila vicino al palo destro di Rovetta.

15' prima occasione per la Sestrese. Maiano sbaglia il tendo dell'intervento permettendo a Matzedda di andare alla conclusione da posizione defilata, Porta fa buona guardia.

11' Schiazza non è contento delle pressioni dei suoi sulle uscite del Finale. Sestrese un po' troppo "piatta" in questi primi 10 minuti di gioco

6' da una rimessa laterale si innesca una buona opportunità per Odasso dal limite, tiro forte ma centrale, Rovetta blocca.

2' Buttu chiama subito i suoi a non abbassarsi troppo. Pochi secondi più tardi arriva la prima azione giallorossa, con una palla leggermente troppo lunga per Faedo.

1' si parte!

Primo tempo

Finale: Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, De Benedetti, Faedo, Buttu, Rocca, Odasso, Ferrara Le.

A disposizione: Fresia, Gerundo, Ponzo, Andreetto, Scarrone, Molina, Messina, Tobia, Fabbri.

Allenatore: Buttu

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Di Sisto, Padovan, Ansaldo, Bazzurro, Matzedda, Caramello, Akkari, Sighieri, Mura.

A disposizione: Bassu, Ardinghi, Vagge, Trocino, Stefanzl, Lanza, Bortolini, Dorno, Piroli.

Allenatore: Schiazza

Arbitro: Collier di Gallarate

Assistenti: Crisafulli e Colella di Imperia