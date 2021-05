Calcio, Eccellenza. il Finale vuole completare l'opera con la Sestrese. Il destino agrodolce di Cairese e Albenga sembra invece già scritto

Due qualificazioni ancora aperte e due che appaiono, salvo colpi di coda improbabili, ormai segnate.

Si profilano così le gare di ritorno dei quarti di finale di Eccellenza, con ben tre squadre savonesi in campo.

Il match più stimolante è senza ombra di dubbio Finale - Sestrese, con la squadra di Pietro Buttu a cui, forte del risultato maturato nella gara di andata, basterà un pareggio per qualficarsi alla semifinale. In caso di vittoria per 1-0 dei verdestellati, si disputeranno invece tempi supplementari, mentre ogni altro esito favorevole alla squadra di Schiazza premierà con la qualificazione la squadra ospite grazie alla regola dei gol in trasferta.

Per questo motivo la Genova Calcio sarà obbligata a battere la Fezzanese per proseguire il proprio percorso, dopo comunque il buon 0-0 maturato nella gara di andata. Un pareggio con gol, o il successo dei verdi, eliminerebbe infatti la squadra di Maisano.

Ben più indirizzato appare l'esito finale di Ligorna - Albenga e Rivasamba - Cairese. Le vittorie dell'andata per 3-0 delle formazoni di Benzi e Monteforte, anche per il modo in cui sono maturate, hanno impresso un'impronta quasi definitiva all'accesso alle semifinali.

Livescore su Svsport.it a partire dalle 16:00