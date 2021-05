Calcio, Letimbro. Dopo sei anni i gialloblu salutano Edo Bianco. Confermati mister Oliva e gran parte dell'organico

Confermati tutti i giocatori storici ad eccezione di Edoardo Bianco che per sei anni ha difeso la porta gialloblù, la Società ricerca oltre ad un portiere anche un difensore di esperienza ed una punta centrale per consolidare la sua presenza in un campionato di Prima categoria che si presenta molto difficile alla luce della presenza di formazioni blasonate come Carcarese, Savona, Vadese e Quiliano.