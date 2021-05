Tennis: Danilo Pizzorno è in arrivo ad Albenga, nel prossimo weekend lo stage al Tennis Club

Arriva in esclusiva per la Liguria, al Tennis Club Albenga, il 5/6 giugno, un evento tennistico di grande prestigio con la presenza del coach Danilo Pizzorno, reduce dai grandi successi di Lirenzo Sonego a Roma e presente anche nei team di Jasmine Paolini e di Ljudmila Samsonova.

Pizzorno è famoso per la videoanalisi in campo con la nuova tecnologia "Eyes on", che in passato ha utilizzato anche presso la Piatty Academy ed i suoi campioni.

Lo stage sarà un'ccasione anche per presentare il libro "Il tennis in tasca" in occasione di un incontro con itecnici della Liguria che si terrà sabato 5 giugno, alle ore 18:30, presso il club di Albenga.