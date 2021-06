Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre turni a Scarpino, uno a Pare, Caramello e Carro Gainza

GARE PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 30/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

LIGORNA 1922

Per non aver evitato che, al termine della gara entrasse all'interno degli spogliatoi una persona non identificata, riconducibile alla società, la quale contestava l'operato del ddg. Il ddg faceva allontanare tale persona da un dirigente della società presente in quel momento, ma pochi istanti più tardi si ripresentava la persona già prima allontanata, insieme ad un'altra, non identificata, ma anch'essa riconducibile alla società medesima, disturbando i giocatori della società ospite, al di fuori del loro spogliatoio e creando scompiglio. Il ddg faceva nuovamente allontanare tali persone dal predetto dirigente, il quale si scusava ed attivava il dirigente addetto all'arbitro per evitare che entrassero altre persone non in distinta (sanzione ridotta per il comportamento fattivo dimostrato nell'occasione da parte dei dirigenti).

AMMONIZIONE

RIVASAMBA H.C.A.

La prima sostituzione avveniva senza segnalazione dei numeri da parte dei dirigenti.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARE DJIBRILL (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

A fine gara protestava con gesti e parole nei confronti della terna, in particolare urlando a gran voce verso il ddg espressioni blasfeme e gravemente irriguardose, anche di stampo discriminatorio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRIGNONE FRANCESCO (ALBENGA 1928)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

VIGNOLA MATTEO (ALBENGA 1928)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LO STANCO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

STEFANZL ROMAN JAVIER (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TROCINO LORENZO FRANCES (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)

CHIARABINI MIRKO (LIGORNA 1922)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)