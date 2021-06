Si chiude la prima fase per il New Basket ABC Ponente, ecco il primo bilancio dei campionati

New Basket A.B.C. Ponente è nata dalla collaborazione tra diverse società del ponente savonese per dar modo a tutti di giocare a seconda del proprio livello e questo primo anno, nonostante un inizio in ritardo causa pandemia, ha permesso a tutti di giocare con ottimi risultati nei campionati organizzati dalla Federazione.

Ma ecco, nel dettaglio, come sono andati i vari gruppi di tutte le categorie coinvolte nella prima fase dei campionati con gli allenatori che tracciano un bilancio dopo un mese e mezzo di incontro agonistici:

CAMPIONATI SENIOR: Trofeo del Centenario di Serie C

Bk Loano Garassini: “La coppa del Centenario è stata disputata pur mancando molti giocatori della rosa iniziale della serie D; in compenso abbiamo potuto, durante queste partite, guardare se il percorso di gioco intrapreso a inizio anno fosse congeniale alla nostra squadra e siamo rimasti molto soddisfatti di quello che abbiamo visto in campo. Inoltre abbiamo fatto esordire molti ragazzi giovani per fargli provare l’esperienza di un campionato senior e vedere i miglioramenti nella loro maturazione cestistica” dichiara Coach Taverna

New Bk Abc Ponente-Pall. Alassio: “Un'esperienza importante per il nostro giovane roster che sta dimostrando impegno, voglia, carattere e personalità con un’età media di soli 20 anni. Aver avuto l'opportunità di incontrare squadre di Serie D e C per noi è stato un'ottima scuola e una grandissima occasione di crescita. Manca ancora una partita, con My Bk Genova e anche li cercheremo di fare qualche passa avanti” Dichiara coach Ciravegna

UNDER 18: Ceriale e Alassio terminano al primo posto con cinque vittorie e una sconfitta. Loano che ha alternato momenti buoni ad altri più complicati.

Bk Ceriale: “Prima fase complicata per gli u18 di Ceriale a causa del lungo stop, infortuni e quarantene. Poca la forma fisica e gioco non sempre all'altezza della categoria, ma con grande carattere i ragazzi hanno trovato le forze per raggiungere la vetta. Ci aspetta una seconda fase molto più dura in cui l'importante sarà divertirsi e migliorare sempre.” Dichiara Coach Accinelli

New Bk Abc Ponente - ALASSIO : “Un girone abbastanza equilibrato ci ha visti crescere e lottare sul campo, provando a migliorarci di partita in partita compensando con la tecnica una fisicità decisamente poco impattante rispetto alle altre squadre. Finiamo il girone al primo posto, a pari punti con Ceriale, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta con la differenza di un solo canestro realizzato nella sfida diretta. Considerando che la maggior parte della rosa è sotto età siamo molto soddisfatti e curiosi di giocare la seconda fase”. Dichiara coach Ciravegna

Bk Loano: “prima fase dove abbiamo alternato buone prestazioni sia offensive che difensive a momenti in cui ci siamo fatti trasportare dalle situazioni; migliorando in quella fase e in quei momenti della partita possiamo crescere e migliorare tanto” dichiara Coach Taverna

UNDER 16 MASCHILE: Primo posto con un ottimo bilancio di sei vittorie su sei partite

New Bk Abc Ponente - ALASSIO : “Abbiamo affrontato la prima fase sicuramente da favoriti, anche dal punto di vista fisico. I ragazzi sono stati attenti e propositivi ad ogni correzione arrivata dai coaches e ora siamo in attesa di questa seconda fase che sicuramente risulterà più competitiva.” Dichiarano i coach Ciravegna-Accinelli

UNDER 16 FEMMINILE: Secondo posto con quattro vittorie e due sconfitte

New Bk Abc Ponente Alassio-Albenga-Ceriale “Facendo un bilancio di questa prima fase dell’under 16 femminile, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti ma abbiamo ancora un grosso margine di miglioramento da dover sfruttare. Nell’arco del girone ci sono state partite dove tutte e undici le giocatrici sono state protagoniste mostrando il vero potenziale della squadra e altre dove ci siamo arrese troppo facilmente mettendo in luce tutti i nostri punti deboli. Ora testa alla seconda fase che sarà un ottimo sprono per non abbassare la guardia.” Dichiarano Gasparotto-Accinelli.

UNDER 15: Secondi a pari merito con Cogoleto con tre vittorie e tre sconfitte

New Bk Abc Ponente Albenga-Ceriale-Loano: “Inizio difficoltoso dovuto a una squadra che si è riunita solo nelle ultime settimane; abbiamo ricercato l’amalgama e siamo riusciti, dopo alcune partite, a essere intensi sia in difesa che in attacco: abbiamo finito la prima fase in crescendo. Continuando ad allenarci con voglia e intensità possiamo migliorare sempre di più” dichiarano coach Taverna-Accinelli

UNDER 14: Tre vittorie e una sconfitta per un ottimo secondo posto