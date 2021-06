Calcio, Eccellenza. Nessuna novità sulla data e l'orario delle semifinali, programma confermato per Cairese - Finale e Ligorna - Genova Calcio

Pur avendo la possibilità di variare la data e l'orario del fischio d'inizio, come comunicato dal presidente Giulio Ivaldi lunedì scorso a margine del sorteggio, non ci sono state novità sostanziali sul programma delle semifinali di Eccellenza.

Ligorna - Genova Calcio e Cairese - Finale manterranno giorno, orario e sede originaria: la conferma è arrivata nel pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure.

SEMIFINALI

Andata: domenica 6 giugno ore 16.00

Gara S1 Cairese - Finale

“Cesare Brin erba” – Cairo Montenotte (SV)

Gara S2 Ligorna 1922 - Football Genova Calcio

“Ligorna” – Genova

Ritorno: domenica 13 giugno ore 16.00

Gara S1 Finale - Cairese

“Felice Borel” – Finale Ligure (SV)

Gara S2 Football Genova Calcio - Ligorna 1922

“Italo Ferrando” – Genova (Cornigliano)

Turno con gare di andata e ritorno. Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.