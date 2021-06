Calcio, Rappresentativa Under 16., Martedì 8 giugno nuovo stage al "Piccardo" di Borzoli

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 16” di questo Comitato Regionale che prenderà parte al “3° Torneo EUSALP” previsto dal 16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alto Adige, sono convocati presso il campo sportivo “Piccardo” di Genova (Loc. Borzoli) il giorno martedì 08 giugno 2021 alle ore 14.30, per svolgere una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:

ARCI Pianazze

Banti Nicola

Arenzano Football Club

Pellicciari Mattia

Athletic Club Albaro

Galatolo Pietro – Carozza Nicolò – Ferretti Alessandro

Cairese

Berretta Francesco

Campomorone Sant’Olcese

D’ascoli Francesco

Canaletto Sepor

Lo Bue Alessio – Colaiuta Giancarlo – Pisani Nicolas – Roncarà Mattia

Don Bosco Spezia Calcio

Gigante Daniele

F.S. Sestrese Calcio 1919

Iannicella Mattia

Finale

Fresia Gabriele

Football Genova Calcio

Pische Mattia

Imperia

Giudice Francesco

Legino 1910

Carastro Leonardo – Carastro Luigi – Pescio Andrea

Pietra Ligure 1956

Giani Vittorio – Valentino Marco

Sanremese Calcio S.r.l.

Madafferi Marco

Serra Riccò 1971

Campaner Federico

Vado

Bonanni Francesco – Ferro Matteo

Ventimigliacalcio

Ialacqua Federico

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Responsabile Tecnico Rappresentative: Orcino Corrado

Dirigente: Fantoni Carlo – Fantino Giovanni

Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola – Ornamento Paolo

Preparatore Atletico: Oddone Dario

Preparatore dei Portieri: Chalp Pietro

Fisioterapista: Bartolini Angiolo – Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Giuliano