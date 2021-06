Festa della Repubblica, primo vero appuntamento dopo l'allentamento delle restrizioni anti-covid. La riviera si popola, non solo sulle spiagge ma anche in piscina.

È il caso di Albenga, dove non sono mancati i tuffi in vasca sia semplicemente per nuotare sia per motivi agonistici. Un'altra testimonianza del graduale ritorno alla vita di tutti i giorni.