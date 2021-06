Più di 6.000 studenti liguri raccontano “Il Bello dello Sport”

Sono stati ben 6422 gli elaborati ricevuti nell’ambito della 5° edizione del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, sotto l'egida di Regione Liguria, Coni e Cip.

Il progetto he da 22 anni promuove la cultura e i valori dello sport tra i giovani ha coinvolto oltre 50 Istituti scolastici di tutta la Liguria. Una partecipazione straordinaria ed entusiasmante che ha messo "a dura prova" lo staff di Stelle nello Sport e i giurati che al termine di una lunga giornata di "esame" ha selezionato i 73 vincitori. Un podio per ogni "leva" dalla prima elementare alla terza media, sia per i testi che per i disegni.

"Un ringraziamento speciale va a Cristina Cambi e Mariella Giustolisi per l'importante lavoro di screening", sottolinea Marco Callai, vicepresidente dell'Associazione Stelle nello Sport e coordinamento dei progetti educational. "Lo Sport, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, rappresenta un’opportunità di crescita fondamentale per alunne e alunni. Le forti limitazioni imposte dai vari DPCM negli ultimi 15 mesi, con la chiusura di palestre e piscine, hanno reso ancora più importante l’affermazione dello Sport come strumento di libertà, crescita, applicazione di un corretto stile di vita quotidiana".

Sono questi solo alcuni dei temi che emergono dagli elaborati. C'è poi la famiglia, il valore dei nonni e delle tradizioni, lo sport come strumento per superare ansie e paure e come indispensabile occasione di amicizia e integrazione.

“Siamo davvero orgogliosi di un risultato così ampio e qualitativo", prosegue Callai. "Lavoriamo tutto l'anno per offrire alle scuole, alle associazioni sportive e agli enti un supporto concreto e utile. Siamo al servizio dello sport e con tutti i nostri progetti siamo felici di poter creare un valore aggiunto per la nostra Liguria".

Sul sito di Stelle nello Sport è possibile ammirare i disegni e leggere i testi dei vincitori. A selezionarli è stata la Giuria composta da Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Pierpaolo Varaldo (Usr Liguria), Rino Zappalà (Panathlon Genova 1952), Elisa Casanova (olimpica di Pallanuoto), Luisella Tealdi (Porto Antico) unitamente ai membri dello staff di Stelle nello Sport, ovvero Mariella Giustolisi, Cristina Cambi, Marco Callai e Michele Corti.

La premiazione, come per tradizione, si terrà nell'ambito della Festa dello Sport, il 25 e 26 settembre, al Porto Antico di Genova. Un premio speciale va anche ai due Istituti che hanno collezionato il maggior numero di elaborati.

Tra le scuole elementari vince l'Istituto Contubernio D'Albertis con 328 elaborati complessivi mentre tra le scuole medie sorride l'Istituto Comprensivo Terralba (Parini Merello) con 494 elaborati. A loro va il bonus di 300 euro in servizi offerto da Genovarent. "Un aiuto concreto alle scuole - chiude Marco Callai - con la speranza che i ragazzi possano tornare presto a viaggiare e godersi la gita scolastica. Sarà un'altra bellissima vittoria!".

La classifica completa e l’album degli elaborati sono disponibili al seguente link https://bit.ly/2RkCPVQ