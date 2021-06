Calcio. Il dianese Flavio Bianchi non molla la presa. Dopo i 14 gol con la Lucchese l'attaccante si sta allenando al "Borel" di Finale Ligure

Il nome di Flavio Bianchi si è fatto particolarmente strada all'interno del calcio professionistico nel corso degli ultimi mesi.

Il ragazzo di Diano Marina, di proprietà del Genoa, ha infatti colto nel migliore dei modi l'occasione arrivata dalla Lucchese, realizzando nel corso del prestito in Toscana ben 14 reti: un bottino davvero di livello per un ragazzo classe 2000 alla prima esperienza tra i "pro".

In attesa di capire come si evolverà il prossimo futuro (diversi club di categoria superiore si sono infatti interessate al prospetto rossoblu) Bianchi non sta allentando la presa, allenandosi in questi giorni al "Felice Borel" di Finale Ligure.

Un esempio di grande applicazione e professionalità, soprattutto in vista di una stagione che potrebbe essere determinante per l'ex giocatore del Golfodianese