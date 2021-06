Calcio: sancito il passaggio di proprietà della Sanremese, si presenta il nuovo presidente Alessandro Masu (VIDEO)

E’ stato sancito questa mattina il passaggio di consegne ai vertici della Sanremese Calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. Come annunciato nelle scorse settimane Marco Del Gratta ha lasciato la società matuziana ad Alessandro Masu, imprenditore (Cantieri di San Lorenzo) ed ex giocatore.

L’ex Presidente della Sanremese, Marco Del Gratta ha così commentato la sua uscita di scena: “Sono sempre stato combattuto e avrei tante cose da dire. L’accordo raggiunto è stato da galantuomini ed è bastata una stretta di mano, arrivando a formalizzare nelle ultime ore. Lascio la società nelle mani di un manager ambizioso e al quale faccio i miei auguri. Porterò sempre nel cuore la Sanremese e continuerò a seguirla dopo aver mantenuto tutti gli impegni presi, compreso il mio appoggio futuro. Il mio rammarico è sicuramente quello di non aver portato la squadra tra i protagonisti ma questo è il calcio”.

Anche il team manager Glauco Ferrara ha commentato la gestione Del Gratta: “Lasciamo una società senza debiti e con risultati importanti, che mi auguro possano migliorare”.

Giuseppe Fava, secondo quanto affermato, rimarrà alla direzione sportiva, come chiestogli dal neo presidente: “Questi ultimi sono stati giorni in cui ho provato sentimenti contrastanti. Tra tristezza, per la chiusura di un’era nella quale mi sono sempre sentito legato alla famiglia Del Gratta e alla Sanremese. Sono però anche contrastato e onorato della possibilità che mi ha dato Alessandro Masu, per poter far parte della società. Mi sento carico e, per questo, voglio ringraziare sia il nuovo presidente che Marco Del Gratta, che mi consentirà di unire i miei impegni lavorativi con quelli calcistici”.

Alessandro Masu subentrerà in prima persona a partire dal 1° luglio. In un periodo di grande emergenza generale, questo importante ingresso in un club storico come la Sanremese, si inserisce in un più ampio e articolato progetto di rilancio della società, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile, e punta a rinsaldare e a valorizzare ulteriormente il legame sportivo, economico e sociale con il territorio.

Il neo proprietario della società si è così presentato: “La Sanremese è una società che, fino ad oggi sta ottenendo risultati importanti in un campionato difficile e rilevarla è un impegno morale, tenuto conto di quanto fatto dalla famiglia Del Gratta. Il mio obiettivo è quello di migliorare quanto fatto finora, anche se non sarà facile. Soprattutto, però, ho avuto la possibilità di conoscere una persona che ha saputo mantenere sempre gli impegni presi dal primo momento. Abbiamo un ottimo allenatore e un’ottima squadra e puntiamo decisamente alla Serie C. Non sarà il prossimo anno ma l’obiettivo è sicuramente quello. Sanremo è sicuramente la piazza più importante per fare calcio, visto che milita in una categoria che non merita. La Sanremese merita una Serie B e non certo quella attuale, ma non bastano i soldi perchè ci vuole progettualità”.

Il problema attuale è sicuramente l’agibilità dello stadio perché, anche con i risultati senza una ‘casa’ funzionante non si va da nessuna parte: "Vogliamo riportare motivazione ed entusiasmo con il settore giovanile, fondamentale per riportare le persone allo stadio. Il progetto parte proprio dai giovani, visto che arrivo dal Torino Calcio che negli anni in cui c’ero io era il settore giovanile migliore d’Italia”.

Si prospetta quindi una possibile collaborazione con la società granata e, in proposito, Masu ha annunciato che la responsabilità del settore giovanile verrà affidata a Gianni Brancatisano, noto esperto: “Il progetto è sicuramente a lungo termine – ha terminato – e spero di poter arrivare ad avere un settore giovanile unico in tutta la provincia”.

Non è mancata una stoccata verso il Comune per quanto riguarda la struttura di Pian di Poma: “Sicuramente serve un aiuto del Comune e noi siamo pronti ad investire ma servono maggiori garanzie. Noi non possiamo certo farli in una casa non nostra”. Masu ha anche confermato l'allenatore che sta guidando la squadra in questo campionato, Matteo Andreoletti: "E' un ottimo tecnico - ha detto - e con lui ho già parlato. Avrebbe anche offerte da squadre di caratura superiore ma mi ha detto rimarrà".

Nato a Torino nel 1973, Alessandro Masu è un grande appassionato e conoscitore del mondo del calcio. Cresciuto nelle giovanili del Torino, in compagnia di giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano come Christian Vieri, Andrea Sottil e Sandro Cois, ha un passato da giocatore anche nei dilettanti. Nel corso della sua carriera ha indossato varie maglie tra cui quelle di Rivoli, Acqui, Asti, Bra, Colligiana e Argentina Arma.