Tennis. Il TC Finale non smette di incantare: salvezza quasi blindata e i playoff per la Serie A non sono distanti

Si trattava di una domenica decisiva per le sorti del campionato in serie B1 del TC FINALE, ed è arrivato un successo casalingo 5/1 Contro lo Sporting club Montecatini che garantisce la quasi certezza matematica della salvezza per il club del presidente Gramaticopolo, ed addirittura di alimentare un piccolo sogno promozione.

Lo Sporting Montecatini schierava subito il croato Spec che però veniva battuto dal Finalese Giuseppe La Vela 6/4 6/3, autore di una partita splendida. Matteo civarolo portava i liguri sul due a zero vincendo 63 64 contro Cacciapuoti e Biagio Gramaticopolo superava il toscano braccini 67 62 63. Il punto della matematica vittoria arrivava infine grazie a Lorenzo Baglietto, ragazzo cresciuto sui campi del tennis club Finale, Che nonostante il poco tempo per allenarsi, negli incontri di un giorno dimostrava ancora una volta di essere in grado di regalare ottime prestazioni: Per lui vittoria sul toscano Bindi 16 64 62.

A questo punto la coppia LaVela/Critelli si imponeva 61 63 nel primo doppio, mentre Gramaticopolo /civarolo cedevano al super tie-break fissando il punteggio finale sul 51.

Il capitano Dionisio Poggi:

“Ci ritroviamo dopo quattro giornate con la salvezza quasi raggiunta E con una piccola speranza di raggiungere addirittura i play-off per la promozione in serie A. Sarànno determinanti la partita di Gaeta del 12 giugno e L’ l’incontro casalingo del 19 contro Sassari. Fra i ragazzi si sono create una coesione ed un’alchimia che hanno contagiato anche i tanti appassionati, non solo Finalesi, Che seguono i nostri incontri casalinghi. Comunque vada a Gaeta, il 19 giugno contro Sassari in casa sarà per noi l’ennesima domenica di festa al circolo.