Pallapugno: ufficializzato anche il calendario degli Esordienti

Tra il 17 e il 21 giugno comincerà anche il campionato giovanile della categoria Esordienti. Nel calendario della prima fase, ufficializzato oggi (venerdì 4 giugno) dalla Fipap, sono state inserite le 14 squadre, suddivise in quattro gironi. Girone A: Canalese, Castagnole Lanze e Monticellese. Girone B: Ceva, Pro Paschese A, Pro Paschese B e Subalcuneo. Girone C: Don Dagnino, San Leonardo e Taggese. Girone D: Alta Langa, Cortemilia, Gottasecca e Valle Bormida. Ciascun girone prevede partite di andata e ritorno.

In base alla classifica definitiva della regular season, tutte le squadre di ogni girone accederanno al tabellone finale: 1ª classificata girone A-4ª classificata girone D; 2ª classificata girone B-3ª classificata girone C; 2ª classificata girone A-3ª classificata girone D; 1ª classificata girone B direttamente qualificata ai quarti; 1ª classificata girone C-4ª classificata girone B; 2ª classificata girone D-3ª classificata girone A; 2ª classificata girone C-3ª classificata girone B; 1ª classificata girone D direttamente qualificata ai quarti.

Ottavi di finale con gare di andata e ritorno, quarti di finale, semifinali e finale si giocheranno, invece, in gara unica.

Coppa Italia: le prime classificate dei girone B e D al termine della prima parte del campionato saranno ammesse alla semifinale con gare di andata e ritorno. Le altre due semifinaliste saranno decretate da una serie di spareggi tra le formazioni dei gironi A e C. La finale si giocherà sabato 28 agosto, alle 14, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo.



ESORDIENTI - Calendario ufficiale 2021

ESORDIENTI - Le squadre

ESORDIENTI - Regolamento 2021

PALLAPUGNO - Norme per tutti i campionati