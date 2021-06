Calcio, Cairese - Finale: al "Brin" bicchierata e cancelli aperti dalle 14:00

Giugno è iniziato e con l'avvicinarsi dell'estate e il brusco calo dell'ondata pandemica, il pubblico potrà tornare ad affollare le tribune degli impianti dilettantistici.

Il limite posto è il 25% della capienza, senza superare i 1000 ingressi, motivo per cui domani pomeriggio allo stadio "Brin" di Cairo Montenotte si prevede comunque un buon afflusso di pubblico per la semifinale di andata di Eccellenza.

Chi vorrà accedere all'impianto di Vesima (sarà necessaria l'autocertificazione anti Covid-1) per assistere a Cairese - Finale, potrà farlo già dalle 14:00, al fine di dilazionare gli accessi. In più ci sarà un piccolo incentivo: una bicchierata in amicizia per celebrare la riapertura degli spalti, a partire dalle 14:30 presso la Caffetteria Regio.