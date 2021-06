Calcio. Casale con le toppe contro il Vado. Buglio recupera Todisco, ancora ai box Cintoi e Bettoni

Ultimo allenamento dei nerostellati con mister Buglio alle prese - anche per domenica - con una formazione da reinventare. Recuperato Todisco, non saranno ancora disponibili Cintoi e Bettoni (per quest'ultimo probabile rientro con la Sanremese). All'assenza di Raso (squalificato) si aggiungono i dubbi sulla presenza di Poesio e Franchini. Problemi al piede per il primo, muscolari per il secondo; permangono al momento dubbi i quali saranno eventualmente sciolti solo domenica mattina. Sarà un quindi un Casale ancora più 'green' quello che terrà a battesimo la riapertura del Natale Palli al pubblico. In riferimento al ritorno del pubblico, la società Casale Fbc informa che non ci sarà la diretta su Youtube Casale Football Channel. Tuttavia, aggiornamenti in tempo reale verranno comunicati sulla pagina Facebook ufficiale.