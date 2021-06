Calcio. Riaprono gli stadi, si spengono le dirette: Casale - Vado non sarà trasmessa dalla società bianconera

Con l'arrivo della pandemia la Lega Nazionale Dilettanti ha permesso alle società di poter trasmettere via streaming le telecronache dei propri incontri attraverso i propri canali social ufficiali, ma l'avvenuta (seppur parziale) riapertura degli impianti ha spinto più di una società a interrompere il servizio.

Il motivo è chiaro: far sì che il pubblico possa tornare ad affollare le tribune rappresenta non solo un fattore emotivo rilevante, ma anche un sostanzioso aiuto per le casse economiche delle società, già vessate nell'ultimo anno e mezzo.

La serrata delle trasmissioni riguarderà anche il Casale, motivo per cui i sostenitori del Vado e gli appassionati di Serie D non potranno assistere alla partita in programma domani pomeriggio.

Ecco la nota del club:

"In riferimento al ritorno del pubblico, la società Casale Fbc informa che non ci sarà la diretta su Youtube Casale Football Channel".